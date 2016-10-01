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    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Королевства Тонга

    Сообщения о жертвах и разрушениях не поступали

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу у берегов государства Тонга.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

    По ее данным, эпицентр располагался в 246 км к югу от поселения Охонуа на острове Эуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 57,6 км.

    Сообщения о жертвах и разрушениях не поступали.

    Королевство Тонга - тихоокеанское государство, расположенное на 172 островах одноименного архипелага. Численность населения - около 100 тыс. человек.

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