Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Индонезии

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера зарегистрировано в ночь на воскресенье на востоке Индонезии, угрозы цунами нет, сообщили РИА "Новости" в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики страны.

Эпицентр подземного толчка находился в 185 километрах к северо-западу от города Саумлаки в провинции Молукки, очаг залегал на глубине 109 километров под поверхностью моря Банда, отмечает Report.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.