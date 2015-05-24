Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Индонезии

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера произошло в воскресенье в восточной части Индонезии, угрозы цунами нет, сообщили в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ) страны.

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что эпицентр подземного толчка находился в 197 км к северо-западу от города Туал в провинции Молукки, очаг залегал на глубине 198 км под поверхностью моря Банда.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.