Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Южных Курил

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Тихом океане возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Как сообщает Report, об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

«Землетрясение произошло во вторник в 08:37 местного времени. Эпицентр находился в Тихом океане в 28 км южнее города Курильска (о. Итуруп) на глубине 111 км», — заявили в службе.

Отмечается, что землетрясение силой до двух-трёх баллов ощущалось в населённых пунктах островов Кунашир, Шикотан и Итуруп.