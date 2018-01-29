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    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Казахстане вблизи Алма-Аты

    Очаг землетрясения располагался на глубине 5 км

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 55 км к востоку от Алма-Аты в Казахстане.

    Как передает Report, об этом сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования республики (СОМЭ).

    «Эпицентр землетрясения расположен в 55 км к востоку от Алма-Аты на территории Казахстана. Магнитуда 5,1», — говорится в сообщении службы.

    Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 5 км.

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