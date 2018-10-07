Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной Японии

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье в центральной японской префектуре Айти, угроза цунами не объявлялась.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился в восточной части префектуры недалеко от побережья Тихого океана, а очаг залегал на глубине около 40 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили жители 12 префектур в центре острова Хонсю.