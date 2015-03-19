Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Индонезии

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера произошло в ночь на четверг у берегов восточной индонезийской провинции Западное Папуа, к образованию цунами оно не привело, сообщили РИА "Новости" в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ).

Эпицентр подземного толчка находился в 148 км к юго-западу от островка Супиори. Его очаг располагался на глубине 18 км под поверхностью залива Чендравасих.

Информации о возможных разрушениях или жертвах пока не поступало, отмечает Report.