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    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Индонезии

    Эпицентр толчка находился к юго-западу от островка Супиори

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера произошло в ночь на четверг у берегов восточной индонезийской провинции Западное Папуа, к образованию цунами оно не привело, сообщили РИА "Новости" в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ).

    Эпицентр подземного толчка находился в 148 км к юго-западу от островка Супиори. Его очаг располагался на глубине 18 км под поверхностью залива Чендравасих.

    Информации о возможных разрушениях или жертвах пока не поступало, отмечает Report.

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