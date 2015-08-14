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    Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи префектуры Фукусима

    Угрозы для АЭС нет

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,0 произошло сегодня на северо-востоке Японии, информирует Report со ссылкой на ТАСС. 

    По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр подземных толчков находился в море к востоку от префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 40 км.

    Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, угрозы цунами объявлено не было.

    В общей сложности подземные толчки ощущались в 15 префектурах центральной и северо-восточной части Японии, включая столичный регион и префектуру Фукусима.

    По данным компании-оператора Tokyo Electric Power, никаких внештатных ситуаций на аварийной АЭС "Фукусима-1" в связи с ударом стихии зафиксировано не было.

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