Землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи префектуры Фукусима

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,0 произошло сегодня на северо-востоке Японии, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр подземных толчков находился в море к востоку от префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 40 км.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, угрозы цунами объявлено не было.

В общей сложности подземные толчки ощущались в 15 префектурах центральной и северо-восточной части Японии, включая столичный регион и префектуру Фукусима.

По данным компании-оператора Tokyo Electric Power, никаких внештатных ситуаций на аварийной АЭС "Фукусима-1" в связи с ударом стихии зафиксировано не было.