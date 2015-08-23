Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Непале. Об этом сообщила Геологическая служба Индии, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков зафиксирован в районе Синдхупалчок в 15 км к юго-востоку от города Кодари, очаг стихии залегал на глубине 35 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Непал расположен в самой опасной части крупнейшего в мире Гималайского горного массива, который состоит из трех своеобразных ступеней. Невысокий хребет Шивалик (также известный как Предгималаи), вершины которого не превышают в высоту 2 тыс. метров, практически полностью находятся на территории Индии. Большая часть территории Непала находится в Малых (высотой до 4 тыс. метров) и Больших Гималаях (высотой свыше 8 тыс. метров). Наиболее густо населены долины между двумя горными массивами, по которым и пришелся основной удар стихийного бедствия 25 апреля. В результате разрушительного землетрясения тогда, по официальным данным, погибло 8856 человек.