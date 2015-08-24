Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на севере Индонезии

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в понедельник в северной части Индонезии, к образованию цунами оно не привело, заявили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ).

По данным НУМКГ, эпицентр подземного толчка находился в 67 километрах к юго-востоку от архипелага Сиоу, расположенного в Тихом океане на стыке границ Индонезии и Филиппин. Его очаг залегал на глубине 122 километров под поверхностью моря Сулавеси. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В 2009 году более тысячи человек стали жертвами серии мощных подземных толчков в провинции Западная Суматра, а в 2004 году у западного побережья Суматры произошло сильнейшее землетрясение, которое вызвало цунами, унесшее жизни сотен тысяч человек в 12 странах.

В конце прошлого года в этом районе произошли два землетрясения магнитудой 7,3, вызвавших локальное цунами, которое не привело к человеческим жертвам и стало причиной лишь незначительных разрушений, напоминает Report.