Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тибетском автономном районе КНР

Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР на границе с Непалом.

Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР на границе с Непалом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 83 км к северо-востоку от непальского города Лобуче с населением около 8,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

7 января на границе Китая с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого погибли 126 человек, 61,5 тыс. пострадали.