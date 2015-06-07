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    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья Камчатки

    Жертв, разрушений, угрозы возникновения волны цунами нет

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в акватории Берингова моря, у берегов Камчатки, сообщила пресс-служба Интерфакс Дальневосточного регионального центра МЧС.

    По данным Геофизической службы РАН, землетрясение на глубине 33 км было зарегистрировано в субботу в 8:08 мск в 102 км северо-восточнее поселка Усть-Камчатск, говорится в сообщении ДВРЦ.

    Подземный толчок на территории населенных пунктов края не ощущался. Жертв, разрушений, угрозы возникновения волны цунами нет.

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