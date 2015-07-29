Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в южной части Филиппин

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в среду к югу от самого крупного филиппинского острова Минданао, цунами не ожидается, сообщается на сайте Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

Report со ссылкой на РИА Новости указывает, что эпицентр подземного толчка находился в 190 километрах к юго-востоку от города Палимбанг в провинции Султан-Кударат, его очаг залегал в 598 километрах под поверхностью моря Сулавеси.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Два крупнейших архипелага мира — Индонезия и Филиппины — являются составными частями так называемого "тихоокеанского огненного кольца": плиты, формирующие дно Индийского и западной части Тихого океанов, заходят здесь под азиатскую плиту. В результате движения земной коры на территории этих двух стран часто происходят землетрясения и извержения вулканов.