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    Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Японии

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в пятницу на севере Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в префектуре Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 30 км.

    О пострадавших или разрушениях информации не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято.

    В прошлом месяце на Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7, в результате которого по крайней мере 44 человека погибли и еще около 650 пострадали.

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