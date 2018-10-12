Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Японии

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в пятницу на севере Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в префектуре Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 30 км.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято.

В прошлом месяце на Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7, в результате которого по крайней мере 44 человека погибли и еще около 650 пострадали.