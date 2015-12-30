Землетрясение магнитудой 4,3 обесточило тысячи домов в Оклахоме

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,3 балла вызвало массовые отключения электричества в американском штате Оклахома, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах от города Эдмонд, недалеко от административного центра штата - города Оклахома-Сити.

По данным местных властей, в Эдмонде в результате подземных толчков без электричества остались около 4,4 тысячи домов. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что электроснабжение в городе практически полностью восстановлено.