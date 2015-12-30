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    Землетрясение магнитудой 4,3 обесточило тысячи домов в Оклахоме

    Землетрясение вызвало массовые отключения электричества в американском штате

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,3 балла вызвало массовые отключения электричества в американском штате Оклахома, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах от города Эдмонд, недалеко от административного центра штата - города Оклахома-Сити.

    По данным местных властей, в Эдмонде в результате подземных толчков без электричества остались около 4,4 тысячи домов. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что электроснабжение в городе практически полностью восстановлено.

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