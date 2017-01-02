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    Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Сахалина

    Жертв, разрушений, угрозы цунами нет

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 в акватории Охотского моря, у побережья Сахалина.

    Как передает Report, об этом сoобшил Интерфакс.

    По данным Геофизической службы РАН, землетрясение произошло в воскресенье ранним утром в 23 км юго-восточнее поселка Ноглики Сахалинской области на глубине 20 км.

    Это землетрясение на территории населенных пунктов Сахалинской области не ощущалось. Жертв, разрушений, угрозы цунами нет.

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