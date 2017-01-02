Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Сахалина

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 в акватории Охотского моря, у побережья Сахалина.

Как передает Report, об этом сoобшил Интерфакс.

По данным Геофизической службы РАН, землетрясение произошло в воскресенье ранним утром в 23 км юго-восточнее поселка Ноглики Сахалинской области на глубине 20 км.

Это землетрясение на территории населенных пунктов Сахалинской области не ощущалось. Жертв, разрушений, угрозы цунами нет.