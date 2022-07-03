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Земан высказался за поставки оружия Украине и обучение ее военнослужащих в Чехии

Земан высказался за поставки оружия Украине и обучение ее военнослужащих в Чехии Президент Чехии Милош Земан высказался за продолжение поставок республикой оружия Украине и организацию обучения военнослужащих этой страны на чешской территории.
Другие страны
3 июля 2022 г. 17:04
Земан высказался за поставки оружия Украине и обучение ее военнослужащих в Чехии

Президент Чехии Милош Земан высказался за продолжение поставок республикой оружия Украине и организацию обучения военнослужащих этой страны на чешской территории.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Prima News.

"Да, я был бы согласен с продолжением поставок оружия из Чехии Украине и с организацией обучения украинских военнослужащих", - отметил глава государства. По его словам, Запад должен продолжать поставки Украине современных боевых систем, включая зенитно-ракетные комплексы дальнего радиуса действия.

Земан не исключил затягивания конфликта на Украине и возможного роста недовольства россиян. Вместе с тем он заявил, что Запад должен продолжать жесткую санкционную политику против РФ, так как она, по его мнению, ведет к скорейшему завершению военных действий на Украине.

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Версия на азербайджанском языке Zeman Qərb ölkələrini Ukraynaya silah tədarükünə çağırıb

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