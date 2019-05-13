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Зеленского вызвали в суд

​Зеленского вызвали в суд
Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд Киева для рассмотрения дела о нарушении ограничений по ведению предвыборной агитации
© Reuters

Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в суд Киева для рассмотрения дела о нарушении ограничений по ведению предвыборной агитации, передает Report со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что рассмотрение дела назначено на сегодня.

Напомним, что в день голосования В.Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя. В полиции Киева сообщили, что действия В.Зеленского квалифицированы по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В.Зеленскому может грозить штраф в размере от 30 до 50 минимумов доходов граждан.

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