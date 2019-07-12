Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко

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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом следует из законопроекта, опубликованного на сайте парламента.

"С целью прекращения в дальнейшем злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избегания ответственности за действия, направленные на собственное обогащение, законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации), а также уточнены некоторые критерии осуществление очистки власти", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект президента предусматривает расширение перечня должностей, подпадающих под люстрацию. В частности, под действия закона попадут президент, все депутаты парламента, спикер Рады, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, руководство оборонных предприятий.