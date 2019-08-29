Зеленский внес предложения по кандидатурам на должности премьера и министров

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Отметим, что А.Гончарук ранее работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, а также советником первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

В мае 2019 года А.Гончарук был назначен на пост заместителя главы администрации президента Украины, позже - Офиса президента Украины, где он отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

Министром внутренних дел президент предложил назначать действующего главу ведомства Арсена Авакова.

Кроме того, В.Зеленский предложил назначить своего внештатного советника, бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Андрея Загороднюка на должность министра обороны.

А.Загороднюк- имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер ВС Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником Зеленского.

Кандидатуру Вадима Пристайко глава государства предложил на должность министра иностранных дел.

Он работал в Генконсульстве Украины в Сиднее (Австралия), посольствах Украины в Канаде, США. В 2012 - 2014 годах был послом Украины в Канаде, в 2014 - 2017 годах - заместитель, первый заместитель министра иностранных дел. В 2017 году стал главой миссии Украины при НАТО, в мае 2019 года назначен на пост заместителя администрации президента Украины.

Также В.Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о предоставлении парламентом согласия на назначение Руслана Рябошапки на должность генпрокурора.