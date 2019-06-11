Зеленский уволил 15 губернаторов

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных администраций.

Как передает Report со ссылкой на УНН, об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка на брифинге.

"Сегодня поступила первая часть представлений из кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы... Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций", - сказал Р.Рябошапка.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 губернаторов.