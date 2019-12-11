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Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России

Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем

Как передает Report, об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на сайт украинского лидера.

Отмечается, что в ходе разговора Зеленский выразил надежду на сохранение единства Европейского совета в продолжении санкционного давления на Россию до выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил Европейский совет за поддержку в трехсторонних переговорах по газу.

Также Зеленский поздравил Шарля Мишеля с выступлением в должность и пригласил его посетить Украину.

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