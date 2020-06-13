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Зеленский переходит на особый режим работы из-за заражения его супруги коронавирусом

​Зеленский переходит на особый режим работы из-за заражения его супруг

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы из-за того, что у его супруги Елены Зеленской был диагностирован коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказано в сообщении офиса главы украинского государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Согласно конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия", - сказано в сообщении.

В офисе отметили, что состояние здоровья Зеленского "позволяет ему выполнять служебные обязанности", при этом тест на коронавирус у главы государства дал отрицательный результат.

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