Зеленский переходит на особый режим работы из-за заражения его супруги коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы из-за того, что у его супруги Елены Зеленской был диагностирован коронавирус.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказано в сообщении офиса главы украинского государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Согласно конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия", - сказано в сообщении.
В офисе отметили, что состояние здоровья Зеленского "позволяет ему выполнять служебные обязанности", при этом тест на коронавирус у главы государства дал отрицательный результат.