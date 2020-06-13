Зеленский переходит на особый режим работы из-за заражения его супруги коронавирусом

Владимир Зеленский https://report.az/storage/news/7f4b001db3e131daa1b11e396f18d63e/63644e0f-de11-45c7-a0fa-91d5d42fb232_292.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы из-за того, что у его супруги Елены Зеленской был диагностирован коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказано в сообщении офиса главы украинского государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Согласно конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия", - сказано в сообщении.

В офисе отметили, что состояние здоровья Зеленского "позволяет ему выполнять служебные обязанности", при этом тест на коронавирус у главы государства дал отрицательный результат.