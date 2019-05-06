​Зеленский передал бизнес своим партнерам

© РИА "Новости" https://report.az/storage/news/9e0a33b3d24ae210f8c711c0e65841d5/9a114639-b016-494a-9e8d-10395ec5fd2f_292.jpg

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вышел из бизнеса, его долю ему вернут по истечении пятилетнего срока президентства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.

"Он вышел (из бизнеса – ред.). Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису (Шефиру – ред.), я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем", - сказал С.Шефир.

По его словам, Зеленский "отдал какое-то право голоса, влияние".

Ранее В.Зеленский заявлял, что до парламентских выборов, которые должны пройти осенью, хочет выйти из своего бизнеса.