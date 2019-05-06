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Зеленский передал бизнес своим партнерам

​Зеленский передал бизнес своим партнерам
© РИА "Новости"

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вышел из бизнеса, его долю ему вернут по истечении пятилетнего срока президентства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.

"Он вышел (из бизнеса – ред.). Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису (Шефиру – ред.), я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем", - сказал С.Шефир.

По его словам, Зеленский "отдал какое-то право голоса, влияние".

Ранее В.Зеленский заявлял, что до парламентских выборов, которые должны пройти осенью, хочет выйти из своего бизнеса. 

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