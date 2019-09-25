Зеленский оценил возможность расширения нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения нормандского формата, участниками которого являются Украина, Россия, Франция и Германия. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

«Мы работаем в нормандском формате, собираемся работать - четыре страны. А потом посмотрим», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Зеленский встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях ГА ООН.

Также украинский президент заявил, что встреча в нормандском формате, которая может состояться в ближайшее время, будет сложной.