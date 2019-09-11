Зеленский намерен досрочно прекратить полномочия ЦИК из-за ее предвзятой работы

Президент Украины Владимир Зеленский намерен досрочно прекратить полномочия Центральной избирательной комиссии из-за якобы ее предвзятой работы вопреки принципам избирательного законодательства.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко.

Ранее глава пресс-службы парламента Ирина Кармелюк заявила, что В.Зеленский внес в Верховную раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК.

"В представлении речь идет о том, что при осуществлении регистрации ЦИК действовал предвзято и вопреки принципам избирательного законодательства. Там же приводится статистика о решении судей. Приводится 28 решений ЦИК, которые были отменены судами, а действия Центризбиркома признаны противоправными", - подчеркнула А.Загоруйко.

По ее словам, также в представлении речь идет о необъективности ЦИК при определении сведений в автобиографии кандидатов на парламентских выборах.