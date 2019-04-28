Зеленский заявил о готовности обсуждать новые условия сосуществования Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования его страны и России.

Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России", - заявил Зеленский.

По его мнению, конкретным подтверждением готовности России к деэскалации должен стать взаимный обмен пленными по формуле "всех на всех".

Политик также отметил, что на Украину не следует оказывать давления. "Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию минского процесса", - добавил он.