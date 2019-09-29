Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование в Украине

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заверил, что президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на Украине.

"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", - отметил дипломат в комментарии, опубликованном в субботу в издании Der Spiegel.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского. В ходе беседы американский лидер критиковал Германию и другие страны Европы за оказание недостаточного содействия Украине. В свою очередь, украинский президент согласился с ним и обвинил ФРГ и Францию в несоблюдении режима санкций в отношении РФ.

Как пишет Der Spiegel, несмотря на недовольство Зеленским, в Берлине считают, что ответственность за скандал лежит на Вашингтоне. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что стенограмма разговора показывает, как Трамп использует свою власть "для продвижения личных интересов, предвыборных интересов, а также против Германии и Европы".

"Европейцы предоставили Украине средства в двузначном миллиардном размере и приняли санкционную программу против России, чего не было даже во время холодной войны", - указал Рёттген.