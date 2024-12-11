Зеленский заявил об успешных испытаниях новой украинской ракеты "Рута"

Вооруженные силы Украины и представители военно-промышленного комплекса страны провели успешные испытания новой ракеты "Рута".

Вооруженные силы Украины и представители военно-промышленного комплекса страны провели успешные испытания новой ракеты "Рута".

Как передает Report , об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на вручении Национальной премии имени Бориса Патона. Никаких технических характеристик о ракете он не привел.

Президент Украины также заявил, что новая дальнобойная ракета-дрон "Паляница", впервые примененная в боевых условиях в августе 2024 года, вышла в серийное производство.

"Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон „Пекло“. На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Дальнобойный „Нептун“ вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов", — добавил Зеленский.

Кроме того, он перечислил дроны украинского производства, которые ВСУ используют в войне против России.

"Разведчик „Гор“, ночные бомберы „Вампир“ и Heavy Shot, FPV-дроны „Колибри“ и „Камик“, FPV-самолеты Darts, дальнобойные наши возможности — дроны, такие как „Лютый“, Fire Point-1. Все это — украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу также. То, что дает Украине силу. То, что дает нам, украинцам, защиту. То, что принесет нам, я уверен, справедливый мир", — сказал Зеленский.