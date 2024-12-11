О нас

Зеленский заявил об успешных испытаниях новой украинской ракеты "Рута"

Зеленский заявил об успешных испытаниях новой украинской ракеты "Рута" Вооруженные силы Украины и представители военно-промышленного комплекса страны провели успешные испытания новой ракеты "Рута".
Другие страны
11 декабря 2024 г. 02:55
Зеленский заявил об успешных испытаниях новой украинской ракеты Рута

Вооруженные силы Украины и представители военно-промышленного комплекса страны провели успешные испытания новой ракеты "Рута".

Как передает Report, об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на вручении Национальной премии имени Бориса Патона. Никаких технических характеристик о ракете он не привел.

Президент Украины также заявил, что новая дальнобойная ракета-дрон "Паляница", впервые примененная в боевых условиях в августе 2024 года, вышла в серийное производство.

"Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон „Пекло“. На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Дальнобойный „Нептун“ вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов", — добавил Зеленский.

Кроме того, он перечислил дроны украинского производства, которые ВСУ используют в войне против России.

"Разведчик „Гор“, ночные бомберы „Вампир“ и Heavy Shot, FPV-дроны „Колибри“ и „Камик“, FPV-самолеты Darts, дальнобойные наши возможности — дроны, такие как „Лютый“, Fire Point-1. Все это — украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу также. То, что дает Украине силу. То, что дает нам, украинцам, защиту. То, что принесет нам, я уверен, справедливый мир", — сказал Зеленский.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukrayna raketinin sınağının uğurla keçdiyini açıqlayıb

Самое читаемое

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46
Завтра в Баку и регионах временами ожидаются осадки
Завтра в Баку и регионах временами ожидаются осадки
9 декабря 2024 г. 13:14
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
6 декабря 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi