Зеленский заявил об освобождении трех сел Херсонской области

В Херсонской области были освобождены три села, а именно Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка.

В Херсонской области были освобождены три села, а именно Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка", - заявил президент.

Зеленский заявил, что движение продолжается. Также он отметил воинов воздушных сил, которым удалось сбить 6 иранских беспилотников.