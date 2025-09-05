Зеленский заявил о важности американского бизнеса в Украине
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 22:41
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности присутствия американского бизнеса в стране.
Как передает Report, об этом украинский лидер написал в соцсети Х.
Он прокомментировал атаку РФ на завод Flextronics в Мукачево. Предприятие, производившее бытовую технику, было запущено за счет американских инвестиций.
"Утром 21 августа Россия нанесла ракетный удар. В результате атаки пострадали семнадцать человек, некоторые из них до сих пор находятся в больнице... Для нас крайне важно присутствие американского бизнеса в Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы предприятие возобновило работу как можно скорее", - отметил Зеленский.
