    Зеленский заявил о важности американского бизнеса в Украине

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 22:41
    Зеленский заявил о важности американского бизнеса в Украине

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности присутствия американского бизнеса в стране.

    Как передает Report, об этом украинский лидер написал в соцсети Х.

    Он прокомментировал атаку РФ на завод Flextronics в Мукачево. Предприятие, производившее бытовую технику, было запущено за счет американских инвестиций.

    "Утром 21 августа Россия нанесла ракетный удар. В результате атаки пострадали семнадцать человек, некоторые из них до сих пор находятся в больнице... Для нас крайне важно присутствие американского бизнеса в Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы предприятие возобновило работу как можно скорее", - отметил Зеленский.

