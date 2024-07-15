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Зеленский заявил о разработке собственных дальнобойных ракет в Украине

Зеленский заявил о разработке собственных дальнобойных ракет в Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране происходит разработка собственных дальнобойных ракет.
Другие страны
15 июля 2024 г. 18:00
Зеленский заявил о разработке собственных дальнобойных ракет в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране происходит разработка собственных дальнобойных ракет.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Кроме дронов, да, мы занимаемся другими системами, которые дадут нам возможность быть более дальнобойными. Разработки есть", - заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Украина получит членство в НАТО после окончания войны. Он добавил, что после окончания конфликта в соответствии со стандартным протоколом, регулирующим присоединение к военному блоку нового государства, членство Киева в альянсе должны будут одобрить все страны-участницы НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukraynada uzaqmənzilli raketlər hazırlanır
Версия на английском языке Zelenskyy says Ukraine developing own long-range missiles

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