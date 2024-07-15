Зеленский заявил о разработке собственных дальнобойных ракет в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране происходит разработка собственных дальнобойных ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране происходит разработка собственных дальнобойных ракет.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Кроме дронов, да, мы занимаемся другими системами, которые дадут нам возможность быть более дальнобойными. Разработки есть", - заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Украина получит членство в НАТО после окончания войны. Он добавил, что после окончания конфликта в соответствии со стандартным протоколом, регулирующим присоединение к военному блоку нового государства, членство Киева в альянсе должны будут одобрить все страны-участницы НАТО.