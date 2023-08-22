Зеленский заявил о необходимости доступа агропродукции с Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Афинах с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о необходимости обеспечения свободного доступа украинской агропродукции на рынки стран Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Афинах с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о необходимости обеспечения свободного доступа украинской агропродукции на рынки стран Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Важно восстановить полноценную беспошлинную торговлю между Украиной и ЕС и обеспечить свободный доступ украинского агроэкспорта на всю территорию единого рынка Евросоюза", - сказал он.

Стороны также обсудили так называемые альтернативные маршруты для зернового коридора. Особое внимание было уделено безопасности и финансовым аспектам, вопросам страхования кораблей.