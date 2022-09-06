Зеленский заявил о множественных контрнаступлениях ВСУ

"Украинские войска сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области. У защитников есть множественные направления для контрнаступательных действий".
Как передает Report, об этом в интервью
Журналист спросил, почему украинские военные решили начать контрнаступление именно в Херсонской области.
"Я не скажу, что контрнаступление только на Херсон... Есть направления – множественные, и мы должны двигаться вперед", - ответил президент.
При этом Зеленский отметил, что не может говорить о деталях каких-либо военных действий.
"Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что идет очень тяжелая война, но уверен, что Украина вернет свои территории.
"Эта задача сложная, и она зависит не только от нас, но я уверен, что так и будет. Это лишь вопрос времени", - рассказал украинский лидер.
Напомним, по данным ISW, ВСУ продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области.
Кроме того, вчера Зеленский рассказал, что украинские военные освободили один населенный пункт в Донецкой области и два на южном направлении.