Зеленский заявил о множественных контрнаступлениях ВСУ

"Украинские войска сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области. У защитников есть множественные направления для контрнаступательных действий".

"Украинские войска сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области. У защитников есть множественные направления для контрнаступательных действий".

Как передает Report, об этом в интервью ABC NEWS заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Журналист спросил, почему украинские военные решили начать контрнаступление именно в Херсонской области.

"Я не скажу, что контрнаступление только на Херсон... Есть направления – множественные, и мы должны двигаться вперед", - ответил президент.

При этом Зеленский отметил, что не может говорить о деталях каких-либо военных действий.

"Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что идет очень тяжелая война, но уверен, что Украина вернет свои территории.

"Эта задача сложная, и она зависит не только от нас, но я уверен, что так и будет. Это лишь вопрос времени", - рассказал украинский лидер.

Напомним, по данным ISW, ВСУ продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области.

Кроме того, вчера Зеленский рассказал, что украинские военные освободили один населенный пункт в Донецкой области и два на южном направлении.