Зеленский заявил о готовности обсудить мирный план с США, а затем с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа, а затем начать прямые переговоры с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа, а затем начать прямые переговоры с РФ.

Как передает Report, Зеленский также подчеркнул, что Штаты пока не подготовили план по завершению полномасштабной войны.

"Мы готовы к переговорам с США, союзниками, а затем, после того как мы согласуем позицию, мы поговорим с россиянами. Но я не вижу, что есть готовый план у США", — заявил Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.