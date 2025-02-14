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Зеленский заявил о готовности обсудить мирный план с США, а затем с Россией

Зеленский заявил о готовности обсудить мирный план с США, а затем с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа, а затем начать прямые переговоры с РФ.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 15:10
Зеленский заявил о готовности обсудить мирный план с США, а затем с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа, а затем начать прямые переговоры с РФ.

Как передает Report, Зеленский также подчеркнул, что Штаты пока не подготовили план по завершению полномасштабной войны.

"Мы готовы к переговорам с США, союзниками, а затем, после того как мы согласуем позицию, мы поговорим с россиянами. Но я не вижу, что есть готовый план у США", — заявил Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: ABŞ ilə sülh planının müzakirəsindən sonra Rusiya ilə danışıqlar aparmağa hazıram

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