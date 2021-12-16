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Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией Киев готов к любому формату переговоров с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Другие страны
16 декабря 2021 г. 00:55
Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией
Владимир Зеленский

Киев готов к любому формату переговоров с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в ходе общения с прессой в Брюсселе, которое транслировал телеканал "Рада".

"Украина готова к любому формату переговоров с РФ по урегулированию этого процесса", - сказал глава государства.

Он также напомнил о прошедшей в Брюсселе встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Украинский лидер считает, что "когда-то так будет" между Москвой и Киевом.

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