Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией

Киев готов к любому формату переговоров с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Киев готов к любому формату переговоров с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в ходе общения с прессой в Брюсселе, которое транслировал телеканал "Рада".

"Украина готова к любому формату переговоров с РФ по урегулированию этого процесса", - сказал глава государства.

Он также напомнил о прошедшей в Брюсселе встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Украинский лидер считает, что "когда-то так будет" между Москвой и Киевом.