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Зеленский: Украина не атаковала Москву

Зеленский: Украина не атаковала Москву Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует Москву, а ведет боевые действия только на своей территории.
Другие страны
3 мая 2023 г. 20:18
Зеленский: Украина не атаковала Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует Москву, а ведет боевые действия только на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду в Хельсинки на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Северной Европы.

"Я могу повторить этот месседж. Думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем президента РФ Владимира Путина или Москву, мы воюем на нашей территории, защищая наши города и села", - сказал он.

Ранее в пресс-службе российского лидера сообщили, что ночью 3 мая Киев попытался с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. Российские военные и спецслужбы оперативно вывели их из строя. Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

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