Зеленский: Украина и Германия имеют новые договоренности по совместному производству вооружений

Украина и Германия имеют новые договоренности по совместному производству вооружений, прежде всего дронов.

Украина и Германия имеют новые договоренности по совместному производству вооружений, прежде всего дронов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

"Я рад, что сегодня между нашими государствами есть новые договоренности относительно совместных проектов. Мы не будем говорить публично все детали, но сегодня имеются договоренности об инвестициях в производство в Украине. Прежде всего, оружия - это производство дронов", - сказал Зеленский.