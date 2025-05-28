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Зеленский: Украина и Германия имеют новые договоренности по совместному производству вооружений

Зеленский: Украина и Германия имеют новые договоренности по совместному производству вооружений Украина и Германия имеют новые договоренности по совместному производству вооружений, прежде всего дронов.
Другие страны
28 мая 2025 г. 16:46
Зеленский: Украина и Германия имеют новые договоренности по совместному производству вооружений

Украина и Германия имеют новые договоренности по совместному производству вооружений, прежде всего дронов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

"Я рад, что сегодня между нашими государствами есть новые договоренности относительно совместных проектов. Мы не будем говорить публично все детали, но сегодня имеются договоренности об инвестициях в производство в Украине. Прежде всего, оружия - это производство дронов", - сказал Зеленский.

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