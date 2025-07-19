Зеленский заявил, что РФ выпустила более 300 дронов и 30 ракет

В ночь на 19 июля Россия нанесла массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов.

В ночь на 19 июля Россия нанесла массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив более 300 ударных дронов и более 30 ракет различных типов.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Обстрелы затронули по меньшей мере десять областей, есть погибшие и раненые.

По словам главы государства, атака продолжалась всю ночь, а уничтожение воздушных целей до сих пор продолжается - часть беспилотников все еще находится в небе.

Он также подчеркнул, что продолжаются спасательные работы после атаки.

"Пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области", - сообщил Зеленский.