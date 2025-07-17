Зеленский заявил, что они с Трампом рассматривают мегасделку по дронам

Зеленский заявил, что они с Трампом рассматривают мегасделку по дронам

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский рассматривают сделку, которая подразумевает покупку Вашингтоном проверенных в боевых условиях украинских беспилотников в обмен на закупку Киевом оружия у США,

Как передает Report , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Post.

Зеленский заявил, что его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на соглашении, которое поможет каждой стране укрепить свои авиационные технологии.

Украинские беспилотники способны поражать цели на глубине до 800 миль (1300 км) . "Жителям Америки нужна эта технология, и ее нужно иметь в своем арсенале", - заявил Зеленский .

Украинский лидер заявил, что беспилотники являются ключевым инструментом, который позволил его стране на протяжении более трех лет отражать вторжение России.

"Мы будем готовы поделиться этим опытом с Америкой и другими европейскими партнерами", - сказал он. По его словам, Украина также ведет переговоры с Данией, Норвегией и Германией.