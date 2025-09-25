Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после окончания войны с Россией

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 13:50
    Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после окончания войны с Россией

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уйти в отставку с поста главы государства после окончании войны с Россией.

    Как передает Report, об он сказал в интервью Axios, фрагменты которого издание представило сегодня.

    По его словам, в случае завершения войны он также не намерен участвовать в дальнейших президентских выборах. Он пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто перемирие.

    "Если мы закончим войну с русскими, да я готов не идти [на выборы]. Это не было моей целью. Я очень хотел в этот тяжелый период быть со своей страной, помогать своей стране. Да, именно этого я всегда хотел. Моя цель - закончить войну", - сказал Зеленский.

    Зеленский добавил, что Украина использует поставляемое США дальнобойное оружие по назначению, подчеркнув, что украинцы "не террористы и не нацелены на атаки по мирному населению".

    При этом он отметил, что гнев против Украины понятен - Россия начала войну и виновна в гибели мирных граждан.

    "Все наши люди понимают, что нам не нужно атаковать гражданских", - отметил он, комментируя удары РФ по территории Украины.

    Зеленский также намекнул на возможность ударов по Москве, посоветовав "работникам Кремля" найти ближайшие бомбоубежища. "Прежде всего, им нужно знать, где находятся бомбоубежища. Если они не прекратят войну, они им все равно понадобятся", - отметил украинский лидер.

    Украина Россия Владимир Зеленский российско-украинский конфликт
    Zelenskyy says he's ready to resign after war with Russia ends

    Последние новости

    14:13

    НААНС-Медиа: Российский топливный рынок столкнулся с дефицитом и экспортными ограничениями

    Энергетика
    14:11

    Украина ударами морских дронов парализовала работу нефтяных терминалов РФ в Туапсе и Новороссийске

    Другие страны
    14:08

    Папуашвили: В случае любого насилия на выборах в Грузии ответственность ляжет и на институты ЕС

    В регионе
    14:07
    Фото

    АЖД впервые запускают внутрирегиональные пассажирские перевозки

    Инфраструктура
    14:07

    Пашинян начал визит в Россию

    В регионе
    14:06

    Генсек ОТГ приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине

    Другие страны
    13:53

    Подача газа из РФ в Армению возобновлена раньше срока

    В регионе
    13:50

    Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после окончания войны с Россией

    Другие страны
    13:46

    Армения сократит оборонные расходы в 2026 году почти на 16%

    В регионе
    Лента новостей