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Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным

Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным и считает, что встреча в формате тет-а-тет может быть результативной.
Другие страны
3 октября 2021 г. 13:55
Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
Владимир Зеленский и Владимир Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным и считает, что встреча в формате тет-а-тет может быть результативной.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"По встрече с президентом России: еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече и я считаю, что это правильный шаг встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение ее президента, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат", - заявил Зеленский.

"Я в принципе готов к любой встрече на сегодняшний день, потому что считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и вопросе Крыма. Уверен, что, если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить, пока мы себе позволить такого не можем", - сказал Зеленский.

Президент также считает, что в планировании встречи с Путиным не надо сосредотачиваться на конкретной повестке, "как пойдет", но уверен, что результат будет.

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