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Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным

Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом подтвердил готовность к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 04:50
Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом подтвердил готовность к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире телеканала "1+1".

"Во время телефонного разговора Зеленский подтвердил президенту США, что готов к прямым переговорам с Путиным. Украина выступает за дипломатические методы урегулирования в Донбассе", - сказал Сибига.

По его словам, на переговорах Зеленского и Байдена стоял вопрос обновления минского формата. "Нормандский формат не привел к желаемому результату, а желаемый результат - это мир на Украине. Украинская сторона ищет платформы, механизмы и форматы для разблокирования мирного процесса. Мы не та сторона, которая блокирует минский процесс, а наоборот - мы ищем мир Минские договоренности сегодня - это реальность. Украина представила четкое видение, как мы можем пойти вперед в этом вопросе, и это будет предметом обсуждения по дипломатическим каналам", - отметил Сибига.

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