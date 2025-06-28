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Зеленский заявил, что доволен последней встречей с Трампом

Зеленский заявил, что доволен последней встречей с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его последняя встреча с президентом США Дональдом Трампом была очень успешной.
Другие страны
28 июня 2025 г. 18:25
Зеленский заявил, что доволен последней встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его последняя встреча с президентом США Дональдом Трампом была очень успешной.

Как передает восточноевропейского бюро Report, он сообщил об этом на пресс-конференции в Киеве.

"У нас состоялись успешные переговоры о поставках систем противовоздушной обороны "Патриот" в Украину. В первую очередь мы обсудили, как защитить небо Украины и другие шаги, связанные с переговорным процессом. Также мы говорили об усилении санкций против России, о развитии наших двусторонних отношений после подписания соответствующего соглашения с США", - сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что стороны достигли договоренности о контактах на уровне министерств обороны, иностранных дел и других.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Trampla son görüşdən razı qaldığını açıqlayıb

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