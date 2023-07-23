Зеленский: За Одессу обязательно будет ответ

Российские войска обязательно получат ответ за ракетные удары против мирных городов.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - отметил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.
"Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", - добавил глава государства.