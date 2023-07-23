Зеленский: За Одессу обязательно будет ответ

Российские войска обязательно получат ответ за ракетные удары против мирных городов.

Российские войска обязательно получат ответ за ракетные удары против мирных городов.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.

"Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", - добавил глава государства.