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Зеленский: За Одессу обязательно будет ответ

Зеленский: За Одессу обязательно будет ответ Российские войска обязательно получат ответ за ракетные удары против мирных городов.
Другие страны
23 июля 2023 г. 11:18
Зеленский: За Одессу обязательно будет ответ

Российские войска обязательно получат ответ за ракетные удары против мирных городов.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.

"Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiya ordusu mütləq cavabını alacaq”

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