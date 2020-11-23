Зеленский выздоровел после COVID-19

Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный тест и вернулся к работе в обычном режиме, сообщает Болевший коронавирусом президент Украинызаявил, что получил отрицательный тест и вернулся к работе в обычном режиме, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Настроение бодрое, температура 36,6. Сам я настроен позитивно, потому что тест отрицательный. Нахожусь на Банковой (улица, где расположен офис украинского президента - ред.), работаем", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.

Зеленский 9 ноября сообщил, что заразился коронавирусом. В этот же день глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 635 689 человек, выздоровели 291 060 заболевших, летальных случаев – 11 075.