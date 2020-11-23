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Зеленский выздоровел после COVID-19

Зеленский выздоровел после COVID-19 Болевший коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный тест и вернулся к работе в обычном режиме
Другие страны
23 ноября 2020 г. 14:07
Зеленский выздоровел после COVID-19
Болевший коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный тест и вернулся к работе в обычном режиме, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
"Настроение бодрое, температура 36,6. Сам я настроен позитивно, потому что тест отрицательный. Нахожусь на Банковой (улица, где расположен офис украинского президента - ред.), работаем", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.
Зеленский 9 ноября сообщил, что заразился коронавирусом. В этот же день глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 635 689 человек, выздоровели 291 060 заболевших, летальных случаев – 11 075.
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Версия на азербайджанском языке Vladimir Zelenski koronavirusdan sağaldı

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