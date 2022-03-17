Зеленский выступит перед парламентом Италии 22 марта

Президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи перед итальянскими депутатами и сенаторами 22 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи перед итальянскими депутатами и сенаторами 22 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о этом сообщило в четверг агентство ANSA.

Ранее подобное приглашение украинский лидер, который уже выступил в ряде законодательных органов иностранных государств, включая Конгресс США, получил от председателя нижней палаты Роберто Фико.

Несколько итальянских депутатов, в частности представляющие "Движение "5 звезд", высказали мнение, что приглашение Зеленского в национальный парламент неуместно, поскольку он уже выступал в Европарламенте, где представлены все страны - члены ЕС.