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Зеленский выступит перед парламентом Италии 22 марта

Зеленский выступит перед парламентом Италии 22 марта Президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи перед итальянскими депутатами и сенаторами 22 марта.
Другие страны
17 марта 2022 г. 17:42
Зеленский выступит перед парламентом Италии 22 марта

Президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи перед итальянскими депутатами и сенаторами 22 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о этом сообщило в четверг агентство ANSA.

Ранее подобное приглашение украинский лидер, который уже выступил в ряде законодательных органов иностранных государств, включая Конгресс США, получил от председателя нижней палаты Роберто Фико.

Несколько итальянских депутатов, в частности представляющие "Движение "5 звезд", высказали мнение, что приглашение Зеленского в национальный парламент неуместно, поскольку он уже выступал в Европарламенте, где представлены все страны - члены ЕС.

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Версия на английском языке Zelensky to address Italian parliament on March 22
Версия на азербайджанском языке Zelenski martın 22-si İtaliya parlamenti qarşısında çıxış edəcək

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