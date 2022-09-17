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Зеленский выступит на сессии Генассамблеи ООН онлайн

Зеленский выступит на сессии Генассамблеи ООН онлайн Президент Украины Владимир Зеленский выступит с видеообращением на саммите Генеральной Ассамблеи ООН на неделе высокого уровня.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 02:50
Зеленский выступит на сессии Генассамблеи ООН онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с видеообращением на саммите Генеральной Ассамблеи ООН на неделе высокого уровня.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Организация не поддержала протесты России, чей представитель Василий Небензя требовал исключительно очного выступления. Решение приняли почти единогласно, против выступили только Россия, Беларусь, Куба, Эритрея, Никарагуа, Сирия, Северная Корея. Воздержались 19 стран.

Принимая соответствующее решение, в ГА ООН исходят из того, что разрешение Зеленскому предоставить предварительно записанную версию своей речи не создаст прецедент для последующих заседаний Ассамблеи высокого уровня.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski BMT Baş Assambleyasında onlayn çıxış edəcək

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