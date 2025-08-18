О нас

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить территориальные вопросы на трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
18 августа 2025 г. 23:39
Зеленский выразил готовность обсудить территориальный вопрос на встрече с Путином и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить территориальные вопросы на трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Как сообщает Report, об этом он завял на встрече с президентом США и европейскими лидерами в Восточном зале Белого дома.

Зеленский также назвал "очень хорошими" переговоры с Трампом, заявив, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Украине.

"Мы обсудили очень деликатные вопросы. Первый из них - это гарантии безопасности, и мы очень рады, господин президент (обращается к Трампу - ред.), что все лидеры здесь, и безопасность в Украине зависит от Соединенных Штатов и от вас, и от тех лидеров, которые с нами, в наших сердцах", - отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что всех присутствующих на этой встрече сплачивает одна цель.

"Многие страны на стороне Украины. Все мы хотим остановить эту войну. Остановить Россию. Также важно возвращение детей их семьям. И мы надеемся, что найдем решение всех этих вопросов", - сказал Зеленский.

