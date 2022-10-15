Зеленский поблагодарил Байдена за очередной пакет помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за предоставление очередного пакета военной помощи на сумму 725 млн долларов.
Как передает Report, об этом он написал в своем твитере.
"Искренне благодарен президенту Байдену и американскому народу за предоставление еще одного пакета помощи для обороны на сумму 725 миллионов долларов", - говорится в публикации.
Зеленский отметил, что Украина получит необходимые снаряды для HIMARS и артиллерии, что является замечательным подарком ко дню Защиты отечества, добавив, что "российский агрессор будет побежден, мы будем свободны!".